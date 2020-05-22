Владимир Путин допустил угрозу второй волны эпидемии коронавируса осенью

Президент России Владимир Путин допустил, что осенью в стране может случиться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая, на совещании. «Мы тоже должны (это) иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — отметил политик. Ранее эксперты BCG предположили, что в России может потребоваться введение нового карантина.

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По словам Владимира Путина, о вероятной второй волне эпидемии COVID-19 говорят как российские, так и зарубежные эксперты. Он добавил, что новый эпизод заражения может наступить в России «где-то осенью, конец октября — ноябрь».

По мнению эпидемиологов, снижение активности вируса не означает, что пандемия в мире прекратится в ближайшее время. Достигнуть коллективного иммунитета, вероятно, в 2020 году не удастся, а вакцина не будет готова еще по меньшей мере месяцы. Как считают эксперты американской консалтинговой компании BCG, для борьбы с эпидемией, согласно одному из сценариев, России придется вводить новые периоды карантина.

Ранее в интервью RFI вирусолог Михаил Фаворов допускал, что снижение активности коронавируса вызвано не только карантинными мерами, но и сезонностью заболевания. «Если у вас в Париже закончились случаи, это не значит, что все переболели. Это может значить, что вирусу не нравится передаваться во время сухого и теплого климата», — сказал эксперт.

Ждать ли второй волны коронавируса? Стоит ли ждать в Европе и в мире второй волны коронавируса? Эффективно ли возможное введение «иммунных паспортов»? Когда будет готова вакцина? Эти и другие вопросы Русская служба RFI обсудила с эпидемиологом Михаилом Фаворовым. Publiée par RFI на русском sur Mercredi 29 avril 2020

Согласно официальным данным, в России за последние сутки от последствий коронавируса скончались 150 человек. Всего на территории страны выявили более 320 тысяч случаев заражения.

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