Во время спецоперации в Дагестане были убиты шестеро предполагаемых боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил о проведении спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которой были убиты шестеро подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает «Интерфакс».

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По данным спецслужб, предполагаемые боевики при попытке задержания оказали сопротивление и были убиты ответным огнем. Ранее в пятницу НАК сообщил, что в Хасавюртовском районе объявлен режим контртеррористической операции. Сообщалось о штурме частного дома, а затем о преследовании предполагаемых боевиков в лесу.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что преследуемые в Хасавюртовском районе лица принадлежат к «остаткам эндирейской группировки». Как напоминает «Кавказский узел», это уже вторая за последние несколько недель спецоперация в Дагестане. 16 апреля в перестрелке в Табасаранском районе около села Дарвага был убит водитель машины. По словам силовиков, он не подчинился требованию остановиться и открыл огонь.

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