В психдиспансере шаману Габышеву дают таблетки и отговаривают от похода

«Шаману-воину» Александру Габышеву, насильственно госпитализированному в якутский психдиспансер, позволили выходить на связь по телефону в присутствии санитара. Габышев рассказал правозащитникам, что в больнице его отговаривали от нового похода в Москву и призывали сменить взгляды. Габышеву также дают некие препараты, от которых клонит в сон. Об этом русской службе RFI рассказал координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который находится на связи с Габышевым.

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По словам правозащитника, Александр Габышев находится в одноместной палате. Выход из палаты запрещен. Через неделю после госпитализации шамана Прянишникову удалось договориться с главврачом, чтобы Габышеву передали мобильный телефон. Выходить на связь Габышеву позволяют в присутствии санитара, рассказывает собеседник RFI.

Накануне, 21 мая, к Александру Габышеву приходила комиссия, в которую вошли его лечащий врач и еще трое специалистов. «Судя по составу, количеству проведенного времени и по вопросам, это очень похоже на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (такую экспертизу Габышеву провели в сентябре 2019 года после первого задержания — RFI). Члены комиссии задавали вопросы и настоятельно предлагали поменять свои планы по поводу похода и скорректировать взгляды на ситуацию в стране», — рассказывает Прянишников. Правозащитник не исключает, что врачи сделают повторное заключение о его состоянии.

Шаман Александр Габышев заявлял о намерении снова отправиться в Москву в конце июня. На ютьюб-канале «Шаман Александр Габышев» 2 мая было опубликовано текстовое обращение к сторонникам. Там говорится, что Габышев собрался выдвинуться в конный поход в Иркутск со своим «саха-отрядом» после ысыаха (якутский праздник лета, традиционно отмечающийся в день летнего солнецстояния 21 июня). В сообщении говорится, что шаман ожидает, что в Иркутске его будут ждать сторонники. «Нам предстоит долгий поход и даже, может быть, до последнего моря. Победа будет за нами!», — говорилось в обращении.

Габышев также рассказал, что в больнице ему дают некие препараты, от которых его клонит в сон. Сам госпитализированный не знает, что это за лекарства. «Препарат дают на ночь. Он говорит, что снотворный эффект. А так речь не заторможена, сознание ясное, разговариваем нормально. Как мне сказал главный врач, это нейролептики. Но что за нейролептики — непонятно», — рассказывает Алексей Прянишников.

Ранее заведующий одного из отделений психоневрологического диспансера сообщил адвокату, что Габышева поместили в обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения от руководства ПНД не было. Позже выяснилось, что в этой больнице вовсе нет обсерватора по коронавирусу. «Мы подняли распоряжение правительства республики Якутия, к которому прилагается перечень временных обсерваторов (по коронавирусу). В этом перечне нет обсерватора в психоневрологическом диспансере», — рассказал Алексей Прянишников.

По словам координатора «Правозащиты Открытки», Александру Габышеву уже пришел первый отрицательный тест на коронавирус. Результаты повторного теста ожидаются 25–27 мая. Алексей Прянишников отмечает, что родственники Габышева тоже получили отрицательные тесты на коронавирус.

Защитники называют госпитализацию Габышева незаконной

В республиканском минздраве адвокату шамана Ольге Тимофеевой отказали в информации об основаниях насильственной госпитализации ее подзащитного, сославшись на врачебную тайну. Хотя сама адвокат утверждает, что вовсе не просила сообщить ей диагноз, а просила рассказать об основаниях принудительной госпитализации, что является юридическим, а не медицинским вопросом. По словам Прянишникова, от главврача диспансера тоже пришла «стандартная отписка». Никаких юридических действий через суд тоже не предпринималось.

Защитники Габышева называют его насильственную госпитализацию незаконной. Они обратились с жалобой на имя прокурора Якутии. И обратились на имя уполномоченного по правам человека в Якутии. «Сегодня (от омбудсмена) получили отписку: ваше обращение перенаправлено в МВД», — рассказывает координатор «Правозащиты открытки».

12 мая бойцы ОМОНа штурмовали дом шамана в Якутске, задержали его и увезли в местный психдиспансер. За несколько дней до этого неизвестные приходили к Габышеву, требовали сдать анализы на коронавирус и пытались отвезти его в обсерватор. По словам правозащитников, оснований для помещения Габышева в коронавирусный обсерватор не было: он соблюдал режим самоизоляции, симптомов не было ни у него, ни у его родственников, с которыми он проживает.

Кто такой Александр Габышев?

Александр Габышев называет себя шаманом-воином. Весной 2019 года он предпринял первый пеший поход в Москву из Якутии для совершения обряда «изгнания Путина». Поход привлек внимание СМИ, по дороге к нему стали присоединяться сподвижники. В Чите шаман провел митинг. Поход оборвался 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, где ночью Габышева задержали силовики. На него завели дело о призывах к экстремизму. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.

В декабре 2019 года шаман вновь отправился пешком из Якутии в Москву в сопровождении двух сподвижников и четырех лаек. В день повторного выхода шамана из Якутска там было 44 градуса мороза. На этот раз поход оборвался уже через два дня. Габышева и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции и снова выбрали в отношении шамана меру пресечения в виде подписки о невыезде. В протоколе указано, что при вручении повестки к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку полицейскому. В конце декабря с шамана сняли подписку о невыезде.

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