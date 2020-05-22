В России за сутки умерли 150 человек с подтвержденным Covid-19

В Москве, где ежедневный показатель выявленных случаев постепенно снижается, власти объявили о частичном ослаблении карантинных мер.

В России за сутки выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусом. Второй день подряд этот показатель не превышает девяти тысяч, отмечает в пятницу, 22 мая, оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Общее число выявленных случаев заражения составляет 326 448 человек.

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По официальным данным, за сутки в России скончались 150 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это рекордный показатель суточной смертности. Общее число жертв эпидемии в России достигло 3249 человек. Выздоровели, по сообщению оперативного штаба, 99 825 человек (+7 144 за последние сутки).

За последние 24 часа в России сделано 285,7 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено более 8,1 млн тестирований. В лидерах по числу зараженных по-прежнему находятся Москва (+2 988), Московская область (+824), Санкт-Петербург (+389), Нижегородская область (+202) и Красноярский край (+150).

В Москве, где ежедневный показатель выявленных случаев постепенно снижается, власти объявили о частичном ослаблении карантинных мер. Со следующей недели в российской столице заработают сервисы каршеринга и многофункциональные центры госуслуг. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. При этом система электронных пропусков сохранится. Период «нерабочих дней» действовал в России с 30 марта по 12 мая.

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