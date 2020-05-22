Телеканал France 24 отверг обвинения ФСИН в «попытке дестабилизации» ситуации в РФ

Управление ФСИН по Иркутской области обвинило французский общественный телеканал France 24 в попытке «дестабилизации обстановки» в России из-за репортажа о бунте в исправительной колонии № 15 в Ангарске. Соавтор репортажа, журналист Елена Волошина, отвергла эти обвинения как «безосновательные», расценив их как «попытку сокрытия фактов» и посягательство на свободу слова.

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В репортаже идет речь о бунте, прошедшем в ангарской колонии в начале апреля. Родственники осужденных и правозащитники рассказывают, что не могут попасть в ИК-15, а адвокаты не имеют связи с подзащитными. Съемочной группе France 24 отказали в доступе в колонию под предлогом эпидемии коронавируса и прислали в письменной форме ответы на вопросы. В то время как журналисты телеканала «Россия 1» смогли попасть на территорию колонии, чтобы снять сюжет, в котором заключенные отрицают избиения.

В пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области высказанные в репортаже утверждения назвали «необоснованными претензиями» и заявили, что все обратившиеся на телефон «горячей линии» получили ответы о местонахождении своих родственников. Заявление об этом появилось 21 мая на сайте ведомства. Информация о том, что «в следственные изоляторы и ИК-15, где содержатся участники тех событий, не допускают адвокатов и правозащитников, не соответствует действительности», — утверждает ФСИН.

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — прокомментировала репортаж французских журналистов пресс-служба иркутской ФСИН.

Автор репортажа ответила на претензии ФСИН, обвинив ведомство в попытке сокрытия фактов и посягательстве на свободу слова. «Громкие обвинения, предъявленные — уже не в первый раз — ГУФСИН Иркутской области телеканалу Франс 24, скоропостижно и без основы на реальный контент, содержащийся в наших материалах, расцениваются как грубая и напрасная попытка сокрытия фактов и наступление на работу журналистов и свободу слова, защищаемых законом Российской Федерации», — написала Елена Волошина.

Как ранее сообщало RFI, бунт в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области произошел 9 и 10 апреля, когда 20 заключенных вскрыли себе вены после избиения. В колонию ввели спецназ, сами заключенные сообщали о 300 пострадавших. ФСИН признал смерть одного заключенного, ее причины устанавливаются.

France 24 — французский общественный телеканал, вещающий на французском, английском, арабском и испанском языках. France 24, как и Radio France Internationale, входит в медиагруппу France Médias Monde.

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