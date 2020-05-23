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В Москве захватили заложников в отделении банка. Спецназ провел штурм

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Москва. Земляной вал. Полиция на месте происшествия. 23.05.2020
Москва. Земляной вал. Полиция на месте происшествия. 23.05.2020 REUTERS - TATYANA MAKEYEVA
RFI

В субботу, 23 мая, в Москве, в отделении банка, неизвестный взял в заложники несколько человек. Как сообщил агентству «Интерфакс» неназванный источник, злоумышленник угрожал устроить взрыв. Примерно через час стало известно о том, что спецназ провел штурм, злоумышленник задержан.

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Инцидент произошел в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу. Как сообщил источник ТАСС, полиция приехала на место после звонка на номер «02»: поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке заложников и угрожает устроить взрыв.

По информации агентства «Интерфакс», в заложниках первоначально было пять человек. 

Телеграм-канал Baza сообщил, что злоумышленник был одет в костюм курьера сервиса доставки «Delivery Club», из фирменного рюкзака за спиной этого человека торчали провода. В заложники попали четыре сотрудника банка и один посетитель.

Позднее телеграм-канал Mash сообщил о том, что в здании остались два человека: захватчик и один заложник, остальных удалось вывести. Сообщалось также, что заложник ведет трансляцию.

Наконец, примерно через час агентство ТАСС объявило о том, что сотрудники спецназа провели штурм здания и задержали захватчика. «По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — сообщил «источник в правоохранительных органах». Он также уточнил, что задержанный «в неадекватном состоянии», его направят на психиатрическую экспертизу.

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