В Москве захватили заложников в отделении банка. Спецназ провел штурм

В субботу, 23 мая, в Москве, в отделении банка, неизвестный взял в заложники несколько человек. Как сообщил агентству «Интерфакс» неназванный источник, злоумышленник угрожал устроить взрыв. Примерно через час стало известно о том, что спецназ провел штурм, злоумышленник задержан.

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Инцидент произошел в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу. Как сообщил источник ТАСС, полиция приехала на место после звонка на номер «02»: поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке заложников и угрожает устроить взрыв.

По информации агентства «Интерфакс», в заложниках первоначально было пять человек.

Телеграм-канал Baza сообщил, что злоумышленник был одет в костюм курьера сервиса доставки «Delivery Club», из фирменного рюкзака за спиной этого человека торчали провода. В заложники попали четыре сотрудника банка и один посетитель.

"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватил неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.



Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/sT8viUAlFu — Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

Позднее телеграм-канал Mash сообщил о том, что в здании остались два человека: захватчик и один заложник, остальных удалось вывести. Сообщалось также, что заложник ведет трансляцию.

Наконец, примерно через час агентство ТАСС объявило о том, что сотрудники спецназа провели штурм здания и задержали захватчика. «По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — сообщил «источник в правоохранительных органах». Он также уточнил, что задержанный «в неадекватном состоянии», его направят на психиатрическую экспертизу.

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