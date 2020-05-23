В Московском зоопарке умер 84-летний «аллигатор Гитлера»

В Москве скончался 84-летний аллигатор по кличке Сатурн, которого по ошибке называли принадлежащим Адольфу Гитлера. Как сообщили в Московском зоопарке, рептилия, которая родилась в 1936 году в США и провела большую часть жизни в России, умерла от старости. «Сатурн для нас — это целая эпоха», — говорится на сайте организации.

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«Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно, — сообщили в Московском зоопарке. — Сатурн для нас — это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие».

В 1943 году аллигатор Сатурн, который родился в США и после был доставлен в Берлин, сбежал из зоопарка. Как он провел следующие три года, пока его не нашли британские солдаты, неизвестно. «Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера», — отметили в зоопарке, добавив, что даже если аллигатор и принадлежал диктатору, «животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах».

Аллигатор Сатурн провел в зоопарке в Москве 74 года — больше, чем живут большинство таких животных. «Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — написали в твиттере зоопарка.

Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv — Московский Зоопарк (@moscowzoo) May 23, 2020

Память Сатурна пообещали «увековечить» в Дарвиновском музее. Будет ли из него сделано чучело, неизвестно.

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