В России запретили избираться осужденным по «дадинской» статье

В России запретили избираться на выборах осужденным за некоторые виды преступлений средней тяжести, в том числе за неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций и за применение насилия к представителям власти. Соответствующий закон, который ранее был принят Государственной Думой, подписал в субботу, 23 мая, президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выдвигать свою кандидатуру на выборах не позволят осужденным по примерно 40 статьям УК РФ. Среди них — так называемая «дадинская» статья (212.1 УК РФ), которая предусматривает уголовное наказание за неоднократные административные правонарушения во время массовых мероприятий. Впервые к ответственности по ней привлекли активиста Ильдара Дадина в 2015 году. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил наказание после того, как Конституционный суд (КС) признал нарушения при вынесении приговора. Изменения вступили в силу 23 мая.

По мнению правозащитников, «дадинская» статья противоречит Конституции, так как позволяет дважды привлечь к ответственности за одно и то же нарушение — сначала к административной, а потом к уголовной.

Согласно официальной позиции КС, привлекать к ответственности по этой статье можно только в том случае, если административные правонарушения «повлекли причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

В 2019 году по «дадинской» статье привлекли к ответственности активиста Константина Котова. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. По мнению следствия, Котов не сделал «должных выводов» после совершения административных правонарушений и презирает «конституционно охраняемые ценности». В январе 2020 года Верховный суд отказался пересмотреть приговор Котову. После наказание смягчили до полутора лет.

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