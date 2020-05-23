«Рамзан Ахматович здоров»: в Чечне опровергли данные о коронавирусе у Кадырова

Жители республики «сильно переживают» из-за «сплетен», заверил спикер чеченского парламента. По данным СМИ, Кадырова в тяжелом состоянии доставили на самолете в Москву.

Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Рамзан Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

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«Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда», — цитирует заявление Даудова агентство ТАСС. Спикер чеченского парламента также заверил, что жители Чечни «сильно переживают» «из-за всех этих сплетен» о болезни Кадырова.

«Новая газета» напоминает о том, что 21 мая сразу несколько СМИ, в частности, агентства ТАСС, «Интерфакс», а также телеграм-канал Baza, обнародовали информацию о болезни главы Чечни.

«Источник в медицинских кругах» сообщал ТАСС, что Кадырова доставили на самолете в Москву. По данным канала Baza, «за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи».

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