За сутки в России выявили еще 8946 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили еще 8946 случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Больше всего новых случаев инфицирования было выявлено в Москве — 2560.

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За прошедшие сутки от последствий заражения скончались еще 92 человека, 41 из которых — в столице. Таким образом, число погибших от COVID-19 в Москве достигло 2034. В оперштабе отмечают, что за все время наблюдения жертвами инфекции в России стали 3633 человека.

Еще 5499 зараженных выздоровели за прошедшие 24 часа, из них 3746 человек получали медицинскую помощь в Москве. Общее количество переболевших COVID-19 и поправившихся, по информации оперштаба, составляет 118 798 человек.

По официальным данным, с начала эпидемии в России 353 427 человек заразились коронавирусной инфекцией. По этому показателю Россия идет на третьем месте после Бразилии и США, где выявили более 363 тысяч и 1,64 миллиона случаев заражения соответственно.

В оперштабе также сообщают, что за весь период эпидемии было проведено почти 8,9 миллионов тестов на коронавирус.

Выступая в эфире телеканала «Россия-24», глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40 российских регионов могут приступать к смягчению санитарных ограничений. По ее словам, пик ежедневного прироста случаев заражения удалось преодолеть, однако в ближайшее время можно ожидать увеличения смертности. Попова уточнила, что такая динамика эпидемии COVID-19 наблюдается во всех странах.

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