Прокуратура потребовала приговорить Пола Уилана к 18 годам колонии. Решение объявят 15 июня

В ходе прений российская прокуратура потребовала приговорить к 18 годам колонии строгого режима Пола Уилана — гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом в понедельник, 25 мая, журналистам сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

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По словам Жеребенкова, прокурор запросил «очень жесткого наказания». Ожидается, что приговор будет оглашен 15 июня в 11 часов по московскому времени. Уилан своей вины не признал.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России.

В феврале 2019 адвокат Уилана подтвердил наличие у своего подзащитного сведений, содержащих государственную тайну, однако настаивал на том, что его клиента «подставил» знакомый, который передал ему флешку с инкриминируемой информацией. По словам защитника, Пол Уилан полагал, что на нее записаны фотографии его путешествия по России. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У Уилана имеются гражданства США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями, а затем уволен из вооруженных сил. «Коммерсант» передавал, что Уилан неоднократно приезжал в Россию на протяжении последних 10 лет.

Адвокат Жеребенков рассказал, что в ходе разбирательства гособвинение допросило нескольких сотрудников спецслужб, а также лиц, с которыми его подзащитный контактировал в России, и все свидетели заявили, что Уилан не собирал секретную информацию и не занимался вербовкой. По словам защитника, «в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива». Слова адвоката приводит «Интерфакс».

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