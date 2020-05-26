В Москве задержали участников пикетов в поддержку автора паблика «Омбудсмен полиции»

Журналист Илья Азар оказался среди задержанных у здания на Петровке, 38, 26 мая 2020 г.

Во вторник, 26 мая, в Москве возле здания МВД на Петровке, 38 задержали журналиста Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и редактора «Avtozak Live» Максима Кондратьева. Они проводили одиночные пикеты в поддержку автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» и «МБХ медиа».

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Ранее 26 мая в Москве также был задержан гражданский активист Виктор Немытов из-за пикета в поддержку создателя «Омбудсмена полиции».

Илья Азар сообщил, что ему вменяют часть 8 административной статьи 20.2 о повторном нарушении правил проведения митингов и пикетов. Она предусматривает до 30 суток ареста. Журналист добавил, что у него изъяли личные вещи и оставляют на ночь в ОВД. Адвокат от «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков рассказал, что его не допускают к задержанному.

Задержание Ильи Азара около здания МВД на Петровке, 38. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/3OZc3DjrE7 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 26, 2020

Активисту Виктору Немытову тоже вменили ч.8 ст. 20.2 КоАП. В связи с его задержанием Илья Азар решил провести одиночный пикет, пишет «ОВД-Инфо».

В начале мая создателю паблика во «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову вменили статью о вымогательстве в крупном размере. По версии следствия, он требовал от полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение личных фото, которые в итоге были опубликованы.

Затем на Воронцова завели еще одно уголовное дело — о распространении порнографии. По этому же делу арестовали администратора паблика Игоря Худякова. Адвокат Худякова рассказал, что участница группы в соцсети написала заявление в правоохранительные органы, рассказав, что в 2018 году в интернете разместили ее интимные фото. По словам адвоката, эти снимки кто-то опубликовал в паблике «Омбудсмен полиции».

В середине апреля у Воронцова дома проводили обыск по делу о ложных сообщениях про коронавирус.

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