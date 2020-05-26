Защитники шамана Габышева попросили ЕСПЧ принять срочные меры из-за его госпитализации

Юристы, помогающие якутскому «шаману-воину» Александру Габышеву, направили в ЕСПЧ заявление с требованием принять оперативные меры реагирования в связи с насильственным помещением их подзащитного в психоневрологический диспансер. Об этом русской службе RFI во вторник, 26 мая, сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

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Заявление было подано в рамках правила 39 регламента ЕСПЧ, где закреплен механизм применения срочных обеспечительных мер, отметил Прянишников. Чаще всего этот механизм задействуют, когда жизнь и здоровье человека могут подвергнуться серьезной опасности.

Защитники Габышева называют его насильственную госпитализацию незаконной. Адвокат Габышева Ольга Тимофеева подчеркнула в комментарии Сибирь.Реалии, что заявление подано в связи с тем, что шаман помещен в больницу без его согласия и без согласия законных представителей.

Ранее Алексей Прянишников рассказывал RFI, что госпитализированному Габышеву разрешили звонки. С его слов, врачи пытаются отговорить шамана от нового похода в Москву, а также дают ему некие препараты, от которых клонит в сон. Александр Габышев заявлял о намерении снова отправиться в Москву в конце июня.

12 мая сотрудники силовых структур провели штурм дома, где проживает Габышев, и увезли его в якутский психоневрологический диспансер.

Ранее заведующий одного из отделений психоневрологического диспансера сообщил адвокату, что Габышева поместили в обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что в этой больнице нет подобного обсерватора. Первый тест Габышева на коронавирус дал отрицательный результат, на днях ожидают второй. У родственников Габышева, с которыми он проживал, тоже отрицательные тесты, рассказал Алексей Прянишников.

В республиканском минздраве адвокату шамана Ольге Тимофеевой отказали в информации об основаниях насильственной госпитализации ее подзащитного, сославшись на врачебную тайну. Хотя сама адвокат утверждает, что вовсе не просила сообщить ей диагноз, а просила рассказать об основаниях принудительной госпитализации, что является юридическим, а не медицинским вопросом.

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