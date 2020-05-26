Минздрав России подтвердил смерть 101 медика от последствий коронавируса.

Об этом со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмилу Летникову сообщает во вторник, 26 мая, «Интерфакс».

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По ее словам, в ведомстве ведется регистр умерших медработников. «На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек», — заявила чиновница на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Она также подтвердила, что свои данные Минздрав сверяет с данными Фонда социального страхования, который опирается на данные СМИ и «Списка памяти». «Список памяти» — неофициальный реестр погибших медиков, который ведут сами врачи. По данным на 26 мая, в нем — 302 фамилии: 293 человека из списка работали в России, еще 12 в Беларуси, Украине, Казахстане и Кыргызстане.

19 мая издание «Медиазона» опубликовало исследование на основе «Списка памяти», исключив из него 19 случаев. По подсчетам издания, в России жертвами COVID-19 стали не менее 186 медицинских работников.

21 мая агентство Associated Press сообщило, что в России от COVID-19 умерли более 70 медиков и почти 10 тысяч заразились коронавирусом.

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