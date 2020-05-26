Оперативный штаб сообщил о рекордном числе умерших от COVID-19 в России за сутки

По официальным данным в России за сутки скончались 174 человека с коронавирусом

По официальным данным, в России за последние сутки скончались 174 пациента с коронавирусом, что является рекордным показателем. Такие данные во вторник, 26 мая, приводит федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За весь период, по официальным данным, от COVID-19 умерли 3807 человек, в том числе 174 за последние сутки. Предыдущий рекорд по числу летальных исходов был установлен 24 мая, когда оперативный штаб сообщил о 153 смертях за сутки.

Сообщается, что общее число инфицированных в России с начала эпидемии превысило 360 тысяч человек, более трети уже выздоровели. За последние сутки выявили еще 8915 случаев заражения.

Оперативный штаб отмечает, что число выписанных за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число выявленных зараженных. Так, за минувший день по выздоровлению выписали более 12 тысяч человек, в том числе более восьми тысяч человек в Москве и более 450 человек в Дагестане.

Роспотребнадзор отчиталася о более 9,1 млн лабораторных исследований на коронавирус с начала эпидемии и 215 тысячах тестах за последние сутки.

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