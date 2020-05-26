Осужденный за госзимену радиоинженер Геннадий Кравцов вышел на свободу

Бывший радиоинженер российского ГРУ Геннадий Кравцов, осужденный за разглашение гостайны, вышел на свободу. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает представлявшая его интересы адвокатская «Команда 29». Кравцов отбывал наказание в мордовской ИК-5.

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«Это первый известный нам случай освобождения из колонии осужденного за госизмену после всплеска дел по этой статье в 2014 году. Теперь Геннадия ждeт период реабилитации после несправедливого и не основанного на законе приговора суда, — цитирует «Команда 29» слова его адвоката Евгения Смирнова, — ЕСПЧ уже провел коммуникацию по нашей жалобе на нарушения, допущенные при рассмотрении уголовного дела Геннадия».

В сентябре 2015 года Геннадий Кравцов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по статье 275 УК РФ (государственная измена). По данным следствия, в резюме, которое радиоинженер в 2010 году направил в Радиотехнический центр Швеции, содержались секретные сведения. При этом на момент подачи резюме Кравцов уже не работал в ГРУ, и срок подписки о неразглашении также истек.

В феврале 2016 года Верховный суд России снизил срок лишения свободы Геннадию Кравцову с 14 до шести лет.

В октябре 2018 года Зубово-Полянский суд Мордовии отказал Кравцову в УДО. Одной из причин отказа стало взыскание, наложенное на него за неправильно заправленную кровать.

Как отмечается в сообщении «Команды 29», незадолго до выхода на свободу на Кравцова в колонии оказывали давление — его неоднократно признавали «злостным нарушителем» и помещали в штрафной изолятор.

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