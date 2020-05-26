Путин назначил парад Победы на 24 июня

Президент России Владимир Путин распорядился провести парад Победы 24 июня. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник, 26 мая.

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Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить строгие меры безопасности при подготовке и проведении парада, чтобы свести к минимуму риски для всех его участников. Путин также объявил, что марш «Бессмертного полка» и традиционный Военно-морской парад пройдут 26 июля, однако «Бессмертный полк» может быть перенесен, если сохранятся риски заражения коронавирусом.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники писал, что Кремль рассматривает возможность провести парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию в один день — 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году.

Один из источников, близких администрации президента, сказал, что парад в конце июня должен «воодушевить» людей после режима самоизоляции. 24 июня могут объявить выходным днем. Источник «Би-би-си» сообщал, что этот сценарий может быть использован для мобилизации электората.

По данным издания «Проект», более 300 курсантов и офицеров заразились коронавирусом при подготовке парада Победы. Ряд мероприятий к 9 мая в России были отложены из-за эпидемии коронавируса.

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