СПЧ призвал отменить все штрафы через приложение «Социальный мониторинг»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал отменить все штрафы, выписанные в Москве за нарушение режима изоляции на основе данных приложения «Социальный мониторинг». Об этом пишет «Коммерсантъ» во вторник, 26 мая.

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Глава СПЧ при президенте Путине отметил многочисленные сбои в приложении, которое ведет контроль за передвижениями людей с коронавирусом. Он уверен, что технология не справилась с задачей. «Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — заявил Валерий Фадеев.

По данным «Коммерсанта», только с 19 по 22 мая московские суды зарегистрировали почти две тысячи жалоб на якобы нарушение административной статьи о нарушении режима изоляции.

Тем временем начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Дачников сообщил в эфире «Эха Москвы», что все штрафы за нарушение режима самоизоляции, выписанные ночью, аннулированы. Он отметил, что таких штрафов было порядка 435. По его словам, в Москве выписано в общей сложности 54 тысячи штрафов за нарушение режима изоляции.

Замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что власти не будут отменяться все штрафы. «Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию штрафов. Мы видим и знаем, что есть люди, которые являются нарушителями», — заявил он в эфире «Эха Москвы». Немерюк добавил, что власти Москвы решили направлять все деньги, собранные в виде штрафов, на борьбу с эпидемией.

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