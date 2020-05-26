«Мой отец был человеком очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Татьяна Успенская написала открытое письмо на имя директора Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Марии Веденяпиной с призывом не называть именем ее отца премию в области детской литературы «Большая сказка». По ее словам, отец был «очень жестоким человеком», много лет «практиковавшим насилие» в собственной семье.

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Письмо дочери писателя Успенского опубликовало 25 мая издание «Собеседник». «Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…», — говорится в этом тексте.

В письме Татьяна Успенская отмечает, что это было «физическое, психологическое, эмоциональное насилие», которое ее отец практиковал по отношению к ней самой, к ее матери, к внукам и детям другой жены.

«К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — рассказывает дочь создателя «Крокодила Гены и его друзей» и «Дяди Федора».

В письме она также упоминает проблемы, которые были у ее отца с алкоголем, и поддержку, которую тот оказывал секте Виктора Столбуна. «Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей», — пишет Татьяна Успенская.

«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…», — завершает она свое обращение.

В Российской государственной детской библиотеке заявили, что не будут убирать имя Эдуарда Успенского из названия премии. «Мы не рассматриваем личные качества, а исходим из того вклада, который привнес Эдуард Николаевич. За последние 50 лет он был главным сказочником, герои этих сказок до сих пор с нами. Если мы начнем с этих позиций рассматривать всех, чьим именем называют премии или еще что-то, мы закопаемся во всех человеческих перипетиях», — отметила в комментарии МБХ-Медиа директор библиотеки Мария Веденяпина.

В ноябре 2019 года Успенская рассказывала изданию МБХ-Медиа, что попала в секту Столбуна в 1980 году в возрасте 11 лет и через полгода она оттуда сбежала. «Меня никогда не били, потому что они уже тогда понимали, как для них важен мой папа, хоть денежные отношения начались позже», — говорила она.

Ранее, в августе 2019 года, Татьяна Успенская дала большое интервью «Собеседнику», в котором в частности назвала своего отца «психопатом», а также рассказала о том, что тот не оставил ей наследства.

Эдуард Успенский умер в Москве в августе 2018 года.

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