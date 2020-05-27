Верховный суд отклонил часть претензий экс-губернатора Чувашии Игнатьева к Путину

Верховный суд России отклонил часть претензий бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину. Как сообщает в среду, 27 мая, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, суд не принял часть иска, в которой Игнатьев потребовал дополнительных социальных гарантий. В целом заявление экс-губернатора, отправленного в отставку в связи с «утратой доверия», принято к производству и будет рассмотрено по существу.

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Об иске Михаила Игнатьева Владимиру Путина стало известно накануне. Экс-губернатор пытается оспорить досрочное прекращение своих полномочий. Верховный суд рассмотрит дело по существу 30 июня.

Михаил Игнатьев, который занимал пост губернатора Чувашии, потерял свой пост после скандала с вручением новой машины пожарному. 24 января 2020 года политик заставил офицера пожарно-спасательной службы подпрыгнуть за ключами. В «Единой России» посчитали это нарушением этики и свидетельством неуважения губернатора к МЧС. Позже его исключили из партии.

Сам Игнатьев назвал обвинения в свой адрес «откровенной ложью». «Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду», — рассказал Игнатьев. Его слова не убедили Владимира Путина, который уволил политика в связи с утратой доверия.

Это был не первый скандал с участием Михаила Игнатьева. Выступая на Дне чувашской печати, глава региона высказал мнение, что журналистов, которые пишут «не знаю, о чем и о ком, надо мочить». Затем Игнатьев принес извинения за свои слова, добавив, что его речь «переиначили».

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