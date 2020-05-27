В России за сутки выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8338 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в среду, 27 мая, в Оперативном штабе. Согласно официальным данным, всего с начала эпидемии COVID-19 в России зафиксировали более 370 тысяч больных коронавирусной инфекцией.

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Как отчитались российские санитарные власти, больше всего новых случаев выявили в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). За последние сутки, согласно официальным данным Роспотребнадзора, было проведено 255 тысяч тестов на коронавирус.

За 24 часа от последствий коронавируса в России погиб 161 человек. Всего число жертв коронавируса в стране достигло 3968.

Накануне в России сообщили о рекордном числе погибших от COVID-19 за сутки. Тогда за 24 часа умерли 174 человека.

В среду глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений, несмотря на большое количество выявленных случаев за сутки. Ожидается, что на втором этапе будут разрешены прогулки на улице с семьей. Также могут открыться некоторые торговые центры и образовательные учреждения.

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