Жителям Москвы продлили «режим самоизоляции» до 14 июня

«Режим самоизоляции», введенный из-за эпидемии коронавируса, будет продлен в Москве до 14 июня. Об этом говорится в указе мэра российской столицы Сергея Собянина.

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О публикации указа в среду, 27 мая, говорится на сайте московского мэра в сообщении под заголовком «Второй этап смягчения ограничений. Как будем жить после 1 июня».

Собянин подчеркнул, что с 1 июня «возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки». «Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г.», — говорится в заявлении, полный текст которого опубликован на сайте sobyanin.ru.

Т.н. режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта.

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