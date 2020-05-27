Отрицавший коронавирус священник предстанет перед церковным судом

Схиигумен Сергий (Николай Романов), также известный как «духовник» депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, предстанет перед церковным судом после публичного отрицания коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии. Клирику, который предал анафеме всех, кто верит в пандемию COVID-19 и выступает за закрытие храмов, запретили совершать богослужения и покидать территорию монастыря без благословения епископа.

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«Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Теперь отец Сергий не сможет принимать исповеди, а также должен будет получить письменное разрешение для выхода из монастыря.

Схиигумен Сергий, которого считают одним из лидеров православных фундаменталистов, а также называют «духовником» депутата Государственной Думы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, выступил со скандальным призывом посещать храмы вопреки пандемии коронавируса в апреле 2020 года. На видео священник призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку». Самоизоляцию он назвал «беззаконным» «электронным лагерем сатаны». Всех, кто верит в «несуществующую эпидемию» и «посягает» на закрытие храмов, священнослужитель проклял.

Напомним, что службы в части российских церквей и храмов продолжались и после введения карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Во время Пасхи РПЦ призывала прихожан молиться дома, однако в ряде регионов службы состоялись. В центре Москвы, как сообщал проект Baza, в храме Софии Премудрости Божией прошло богослужение с участием «избранных», в том числе Ивана Охлобыстина.

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