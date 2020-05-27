Создатель и администратор «Омбудсмена полиции» подверглись уголовному преследованию

В мае в Москве были арестованы Владимир Воронцов и Игорь Худяков — администраторы правозащитного проекта «Омбудсмен полиции», созданного для отстаивания трудовых прав рядовых сотрудников МВД. На создателя паблика, бывшего полицейского Владимира Воронцова завели два уголовных дела — о вымогательстве и распространении порнографии. Бывший сотрудник ФСИН Игорь Худяков проходит по делу о порнографии. Владимир Воронцов называет уголовное преследование сфабрикованным. Сотрудники МВД поддержали его в соцсетях.

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Владимир Воронцов — майор МВД в отставке, в полиции служил до сентября 2017 года. В феврале того же года создал во «Вконтакте» паблик «Омбудсмен полиции», ставший неформальным ведомственным профсоюзом. Воронцов начал быстро набирать популярность среди полицейских. В группе изобличают ущемления прав рядовых сотрудников и системные проблемы в МВД, публикуют анонимные жалобы. Страница «Омбудсмен полиции» в «ВК» насчитывает почти 400 тысяч подписчиков, многие из них — действующие работники силовых структур. У паблика есть также страница в телеграме, аккаунт в ютьюбе и в инстаграме.

В середине апреля к Воронцову пришли с обыском по делу о «распространии заведомо ложной информации» о коронавирусе. Речь идет о публикации в группе о том, что курсантов и офицеров в института ФСБ России в Петербурге, где 70% зараженных коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. В Следственном комитете утверждают, что в этом институте заболевших COVID-19 не выявили. По этому делу Воронцова после допроса отпустили в качестве свидетеля.

«ОВД-Инфо» отмечает, что вместе с силовиками к Воронцову тогда пришли сотрудники провластных «Известий» и РЕН-ТВ. Сюжет об обыске у Воронцова выпустил и канал НТВ. На ютьюбе под этим сюжетом 238 лайков и 11 тысяч дизлайков.

Задержание и арест

Вскоре, 7 мая, автора «Омбудсмена полиции» задержали уже по другому делу — о вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, Воронцов требовал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского за «нераспространение фотографий личного характера». Фото в итоге были опубликованы, сообщается на сайте УМВД.

Сам Воронцов в сентябре 2019 года рассказывал, что ему на карту неожиданно пришло 300 тысяч рублей в несколько транзакций. Он позвонил в полицию и сообщил о подозрительном переводе денег. «Возможно, это какая-то провокация со стороны МВД. Например, появляется левый терпила и заявляет, что я просил с него деньги за обещание положительного исхода и решение вопроса с кем-то», — предположил тогда автор паблика. Имеет ли этот перевод отношение к делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, неизвестно.

При задержании 7 мая Воронцову вскрыли дверь болгаркой. В соцсетях есть видео штурма квартиры: спецназовцы спускаются с крыши на веревках и залезают в окно на последнем этаже многоэтажного здания.

«Московский комсомолец» без указания источника писал, что конвоиры в тот день устроили саботаж и «наотрез отказались» везти автора «Омбудсмена полиции» в суд, объяснив, что солидарны с ним и «всецело поддерживают его деятельность». По данным издания, конвой поручили полку полиции, который обеспечивает порядок на массовых мероприятиях в Москве. Эту информацию опровергли в главном управлении столичного МВД.

8 мая Воронцова отправили в изолятор временного содержания, куда ему вызывали скорую помощь. 11 мая его адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Воронцова госпитализировали в 20-ю московскую больницу. «МК» без ссылки на источники писал, что автора «Омбудсмена полиции» госпитализировали 10 мая с приступом острого воспаления желчного пузыря. 13 мая стало известно, что его выписали и вернули в изолятор на Петровке. Воронцов арестован до начала июля. Защита обжаловала меру пресечения. Московская полиция в свою очередь объявила, что ищет пострадавших от действий Владимира Воронцова.

Дело о вымогательстве

«Коммерсантъ» без ссылки на источники писал, что Владимир Воронцов шантажировал сотрудника кадровой службы полиции московского метро, который не смог устроить его на новое место. По информации издания, когда в 2017 году Воронцова уволили из УМВД по Юго-Западному округу Москвы, он обратился к своему знакомому кадровику, который был вынужден сообщить начальству о правозащитной деятельности Воронцова. В итоге автора «Омбудсмена полиции» не взяли на новую работу.

По данным «Коммерсанта», Воронцов решил отомстить своему знакомому. Он якобы подговорил сотрудницу полиции, которая помогала ему вести соцсети, вступить в переписку с кадровиком и убедить его прислать интимные фото. В итоге полицейский прислал девушке свое обнаженное фото в полный рост. Фото начало распространяться в интернете. Воронцов якобы потребовал со своего знакомого 300 тысяч рублей, чтобы избавить его от компромата. Кадровик предложил вымогателям 30 тысяч рублей, но этого оказалось недостаточно, и фото продолжило распространяться в пабликах. Руководство полиции метрополитена, узнав о фото, уволило кадровика.

«Открытые медиа», ознакомившиеся с материалами дела, сообщили, что единственные доказательства, представленные следствием, — это показания трех человек: самого сотрудника полиции, признанного потерпевшим, его отца (узнавшего о вымогательстве от сына) и девушки, который полицейский отправил интимные фото. Таким образом, только один из их них — признанный потерпевшим — говорит о вымогательстве. По данным издания, у следствия пока нет письменных улик. Как утверждает следствие, Воронцов вымогал деньги через WhatsApp и «Вконтакте», но в суд не передано ни переписок, ни подтверждений звонков Воронцова предполагаемой жертве.

Бывший московский полицейский, признанный потерпевшим, рассказал, что познакомился в одной из групп, посвященных жизни полиции, с девушкой под ником «Николь Вороновская» и отправил ей свои интимные фото. Вскоре девушка написала, что ее страницу взломали, а от ее лица с ним общались неизвестные ей люди.

Через полтора месяца полицейскому позвонили в WhatsApp и потребовали заплатить 300 тысяч рублей в обмен на непубликацию интимных фотографий. Своего имени вымогатель не назвал, но потерпевший уверен, что это был Воронцов. Такой вывод он сделал исхода их «его речи, тембра, громкого голоса, интонации». Хотя до этого они общались лишь дважды. Бывший полицейский не объяснил, почему обратился в правоохранительные органы спустя почти три года.

Что касается «Николь Вороновской», она рассказала на допросе, что согласилась добыть компромат, так как считала, что Воронцов мог ее «затроллить» в группе. Ни этой переписки, ни записи разговора в WhatsApp в материалах дела нет.

Воронцов свою вину не признает. Его поддержали сотрудники МВД

27 мая в паблике «Омбудсмен полиции» опубликовали обращение Владимира Воронцова к подписчикам. Он заявил, что не совершал никаких преступлений, а полицейский, признанный потерпевшим по делу о вымогательстве, оговаривает его под давлением. «Адвокаты сделали нотариальный осмотр нашей с ним переписки, и по ней видно: три года мы общались как товарищи, он называет меня братом, поздравляет с днем рождения, просит помочь ему обжаловать увольнение, а в 2020 вдруг говорит, что в 2017 я вымогал у него деньги. Это бред, наглая и топорная провокация УСБ (Управление собственной безопасности МВД)», — пишет Воронцов. Он также сообщил, что ему пишут «много полицейских», решивших уволиться из-за фабрикации этого уголовного дела.

«Медиазона» рассказывала о действующих и бывших сотрудниках МВД, поддержавших Воронцова. Они устроили в соцсетях флешмоб: выкладывают фотографии с хештегом #СвободуВоронцову. Большинство публикаций анонимные, на фото видны только обложки удостоверений и полицейская форма. Но некоторые сотрудники правоохранительных органов поддержали Воронцова открыто.

Накануне около здания МВД на Петровке, 38 задержали активистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Воронцова. Среди задержанных журналист Илья Азар.

Дело о порнографии

23 мая стало известно, что на Владимира Воронцова завели еще одно уголовное дело — по статье о порнографии. Как сообщил агентству ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин, автора паблика «Омбудсмен полиции» подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По словам Васенина, поводом для возбуждения дела стало заявление некой женщины с требованием привлечь к ответственности людей, распространивших в соцсетях ее интимные фото.

Ранее в тот же день, 23 мая, силовики провели обыск у администратора проекта «Омбудсмен полиции», бывшего сотрудника ФСИН Игоря Худякова в Вологде. После завершения обыска жена Худякова рассказала «ОВД-Инфо», что ее мужа увезли в Москву. В их частном доме изъяли компьютеры, телефоны, флешки, в том числе жены и дочери Худякова. По ее словам, обыск проводили около десяти человек. Силовики сказали ей, что дело связано с порнографией. По ее словам, они «вели себя грубо, угрожали застрелить собак». 25 мая стало известно, что Худякова арестовали до 22 июля по делу о порнографии. МВД объявило, что разыскивает потерпевших и по этому делу.

Адвокат Худякова рассказал, что участница группы в соцсети написала заявление в правоохранительные органы, рассказав, что в 2018 году в интернете разместили ее интимные фото. По словам адвоката, эти снимки кто-то опубликовал в паблике «Омбудсмен полиции».

23 мая в Петербурге сотрудники УСБ пришли на работу к бывшей администратору паблика «Омбудсмен полиции» Диане Ковалевской. Ее допросили. Как пишет «ОВД-Инфо», около суток она не выходила на связь.

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