За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека. Москва, клиника им.Филатова, 28 мая 2020.

По сообщениям оперативного штаба, за сутки в России от COVID-19 умерли 174 человека. Такое же количество летальных исходов было 26 мая – когда эта цифра стала самым большим значением за 24 часа с начала эпидемии. Общее число пациентов, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2, в России достигло 4142.

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За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 8371 человека, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 379 051 случай заражения COVID-19. Новых заразившихся обнаружили во всех 85 российских регионах. У 42,5% инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

Больше всего случаев заражения за сутки зарегистрировали в Москве — 2054 человека. В Подмосковье и Санкт-Петербурге выявили по 774 и 383 заболевших соответственно. Более 100 заразившихся обнаружили также в Свердловской (268 человек), Нижегородской (228), Ростовской (154), Архангельской (127), Волгоградской (111), Воронежской (110), Тульской (110) и Брянской (109) областях, а также в Красноярском крае (147), Дагестане (124) и Ханты-Мансийском автономном округе (104).

За сутки отмечено 8785 случаев выздоровления от COVID-19. С начала эпидемии в России коронавирус победили почти 160 тысяч человек.

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