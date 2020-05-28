Препарат раздора: во Франции отказались лечить Covid-19 гидроксихлорохином, а в России — наоборот

Министерство здравоохранения Франции запретило назначать больным COVID-19 гидроксихлорохин, известный под коммерческим названием «Плаквенил». Ранее клиническое исследование препарата прекратила ВОЗ, так как лекарство против малярии повышает риск летального исхода. Однако российский Минздрав объявил в четверг, 28 мая, что продолжит использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 мая объявила о приостановке клинического исследования гидроксихлорохина и хлорохина в рамках международного проекта Solidarity. Следом за ВОЗ использование гидроксихлорохина приостановлено и в рамках европейского клинического исследования Discovery. Во Франции об этом объявил Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).

Гидроксихлорохин — более поздний и менее токсичный вариант противомалярийного препарата хлорохин. Он имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие. Препарат опасен кардиотоксичностью, может вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, пришли к такому выводу авторы международного исследования, результаты которого опубликованы в специализированном медицинском журнале The Lancet.

Во Франции

Французский Минздрав последовал рекомендации Высшего совета общественного здравоохранения Франции и запретил лечение больных COVID-19 препаратом хлорохин и его производными. Такое решение было принято в среду, 27 мая, после публикации выводов о бесполезности и даже вредности использования препарата для больных с коронавирусом.

Тем самым министерство здравоохранения отменило собственное решение, принятое в конце марта. Тогда французским врачам разрешили выписывать гидроксихлорохин в крайних случаях тяжелобольным пациентам с COVID-19. Пациентам, принимающим гидриксихлорохин, по причинам, отличным от болезни COVID-19, разрешено и дальше принимать препарат в соответствии с предписанием врача. Обычно этот препарат назначают больным малярией, а также при ревматоидном артрите и красной волчанке.

Во Франции за использование этого препарата для лечения больных с новым коронавирусом активно выступает директор Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе профессор Дидье Раульт. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний, где около четырех тысяч пациентов принимали гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицин, заявили, что «продолжат лечить своих пациентов, наиболее подходящим способом».

В России

Несмотря на рекомендации ВОЗ в российских больницах продолжат использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19. «Рекомендации по применению ГХХ при COVID-19 основаны на результатах многочисленных зарубежных исследований, подтвердивших эффективность препарата в отношении инфекционного агента in vitro, а затем в ходе клинических испытаний, а также мнениях экспертов», — заявил в четверг, 28 мая, российский Минздрав.

Министерство включило гидроксихлорохин и хлорохин во временные руководства по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Эти препараты также рекомендовано применять в малых дозах при признаках ОРВИ, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, до постановки диагноза. В рекомендациях уточняется, что «механизм действия антималярийных препаратов при вирусных инфекциях изучен не полностью, однако есть основания полагать, что они могут препятствовать проникновению вируса в клетку и его репликации».

В ведомстве подчеркнули, что побочные эффекты, в частности возможное нарушение ритма сердца, учитывается при лечении больных COVID-19, а сами пациенты дают письменное согласие на их применение. Минздрав России утверждает, что за весь период применения гидроксихлорохина при лечении больных с новым коронавирусом, не было зарегистрировано ни одного летального исхода, вызванного использованием препарата.

В России имеют регистрацию препараты гидроксихлорохин, производимые ставропольской компанией «Биоком», индийской Ipca Laboratories (под коммерческим названием «Иммард»), французской Sanofi («Плаквенил») и канадской Apotex («Гидроксихлорохин»).

В мире

Помимо России о решении продолжить использование гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19 объявила и Бразилия. Об этом говорится 28 мая в заявлении министерства здравоохранения латиноамериканской страны, вышедшей на второе место в мире, по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Ведомство рекомендует врачам использовать эти противомалярийные препараты вместе с антибиотиками, однако оставляет окончательное решение за врачами и самими пациентами.

Большую рекламу гидроксихлорохину также сделал президент США Дональд Трамп. Несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) об отсутствии доказательств безопасности и эффективности препарата, 19 мая Трамп признался, что, как и многие американцы, принимает противомалярийное лекарство в профилактических целях. Однако позже пресс-служба Белого дома сообщила, что американский президент намерен прекратить прием препарата «через день или два».

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