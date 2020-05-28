«Символ народного сопротивления»: умер Сергей Мохнаткин

В четверг, 28 мая, в Московской городской клинической больнице № 67 на шестьдесят седьмом году жизни скончался активист и правозащитник Сергей Мохнаткин. Об этом написал в своем фейсбуке его друг, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Здоровье Мохнаткина пошатнулось во время пребывания в колонии. В последний год жизни он страдал сильными болями, а с апреля 2020 года находился в реанимации.

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Сергей Мохнаткин стал одним из первых политзаключенных в новейшей истории России. Впервые его задержали на акции «Стратегии-31» на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2009 года. Проходя мимо, он увидел, как полицейский ударил женщину, и вступился за нее. «Сергей Мохнаткин — случайный прохожий, оказавшийся в неподходящее время в неподходящем месте», — написал тогда корреспондент RFI Александр Подрабинек.

В 2010 году Сергей Мохнаткин был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима по статье о применении насилия отношении представителя власти. В апреле 2012 года он вышел на свободу после того, как Дмитрий Медведев подписал указ о его помиловании.

Почти два года спустя, 31 декабря 2013 года, он вновь был задержан на Триумфальной площади Москвы в ходе разгона акции сторонников «Стратегии-31». Его обвинили в избиении двух сотрудников полиции и приговорили уже к 4,5 годам колонии строгого режима. В СИЗО он подвергался избиениям и вскрыл себе вены.

В 2016 году активиста обвинили в нападении на работника колонии, хотя сам Мохнаткин утверждал, что его избили шестеро сотрудников ФСИН и сломали ему позвоночник. В марте 2017 года уже находящегося в заключении Сергея Мохнаткина приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в дезорганизации работы колонии. Ранее, в июне 2016 года, 11 месяцев колонии он получил за оскорбление представителя власти. Этот срок добавили к новому делу.

В декабре 2018 года Сергей Мохнаткин вышел на свободу, однако в отношении него продолжали расследоваться еще два уголовных дела — о дезорганизации работы колонии и о неуважении к суду. В результате травмы позвоночника, полученной в ИК-4 Архангельской области, у него начались сильные боли и отказали ноги. Мохнаткин был госпитализирован в больницу в Тверской области, а затем переведен в Москву.

В апреле 2020 его прооперировали, с тех пор его состояние постоянно ухудшалось. Как сообщила на своей странице в фейсбуке жена Мохнаткина Анна Кречетова, сказались болезни, полученные в заключении, в частности, язва двенадцатиперстной кишки.

«Мохнаткин в каком-то смысле становится у нас в России символом человека, который представляет народное сопротивление силовикам, насилию. В этом смысле он отличается от среднего человека», — говорил о нем в интервью RFI правозащитник Лев Пономарев.

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