Эмманюэль Макрон получит повторное приглашение на участие в параде Победы в Москве

Президенты Путин и Макрон на матче Франция-Хорватия в Лужниках 15 июля 2018 г.

Москва направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом 28 мая сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

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«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», — сказал Парамонов, отвечая на вопрос о возможном визите Макрона в Москву. Ранее французский президент планировал приехать в Москву для участия в параде 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие было отложено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса, отмечает РИА Новости.

На брифинге для СМИ в МИДе Франции в среду, 27 мая, пока не подвтердили, что новое приглашение на Парад в Москве было получено в администрации французского президента.

Как сообщает РБК, после объявления новой даты свое присутствие на параде в июне уже подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также лидеры двух грузинских сепаратистких регионов, Южной Осетии и Абхазии, чью независимость признала Москва.

26 мая Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выбранная для этого дата, 24 июня, совпадает с 75-летием первого парада Победы на Красной площади. Акцию «Бессмертный полк» президент предложил перенести на 26 июля.

Напомним, традиционный парад в День Победы 9 мая был отменен из-за распространения коронавируса, состоялась только его авиа-воздушная часть. В начале мая в России каждый день отмечалось около 10 000 новых случаев заражения, а большинство граждан находились на режиме самоизоляции. После того как ситуация стабилизировалась, с 12 мая режим ограничений начал постепенно смягчаться. В Москве мэр С. Собянин объявил о втором этапе смягчения, когда жители города смогут выходить на прогулки, с 1 июня.

В Кремле ожидают, что к 24 июня ситуация с эпидемией изменится к лучшему. Такое заявление накануне сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он допустил возможность того, что 24 июня сделают выходным днем для проведения мероприятия.

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