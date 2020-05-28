15 суток и пикеты в защиту пикетов: несколько человек попали в участок за поддержку Ильи Азара

15 суток и задержания за пикеты в защиту пикетов: несколько человек попало в участок за поддержку Ильи Азара.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар получил 15 суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Накануне за те же действия был арестован активист Виктор Немытов. Оба протестовали против уголовного преследования «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. После объявления решения суда об аресте Ильи Азара полиция задержала еще нескольких журналистов, вышедших на одиночные пикеты.

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28 мая Тверской суд Москвы приговорил журналиста и муниципального депутата Илью Азара к 15 суткам за одиночный пикет около столичного здания ГУ МВД на Петровке. Журналист вышел на него 26 мая, чтобы поддержать ранее арестованных основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта «ВКонтакте» Игоря Худякова. Днем ранее, 27 мая, тот же суд определил 15 суток ареста гражданскому активисту Виктору Немытову.

Как говорится в решении суда, оба признаны виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Помимо Азара 26 мая пикеты проводили координатор «Открытой России» Татьяна Усманова и редактор «Avtozak Live» Максим Кондратьев. Их также задержала полиция, обосновав свои действия нарушением всеобщей самоизоляции и запрета на проведение публичных мероприятий.

После сегодняшнего объявления решения Тверского суда, у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания. Вместе с ним на Петровке, 38, были задержаны журналисты радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они также стояли в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара. Позже там же задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, фотографа Викторию Ивлеву и писательницу Алису Ганиеву.

Как рассказал Сергей Смирнов изданию «Коммерсантъ», его задержали «моментально, как только встал с плакатом, и 10 секунд не отстоял». На плакате было написано «Свободу Илье Азару». По его словам, полицейские не представились и никак не пояснили задержание. Журналистов доставили в ОВД «Тверской».

В Москве у здания главного управления МВД задержали журналиста телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. По информации правозащитников, также задержан журналист Russia Today Илья Васюнин.

В Петербурге полицейские задержали девять человек на акции в поддержку журналиста Ильи Азара, в том числе прохожего «просто за разговоры», сообщает «Медиазона».

Аресты и протоколы

Как стало известно позже, полицейские составили протокол на главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова за нарушение правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом сообщил сам Смирнов. Журналисту также вменили нарушение «режима самоизоляции» (статья 3.18.1 КоАП Москвы).

Главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву планируют оставить в отделе полиции на ночь из-за повторного нарушения правил пикетирования. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Веронику Полякову. На журналистку собираются составить протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, ей может грозить до 30 суток ареста.

Кроме этого, в участке составили протоколы на журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр за одиночный пикет (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и за нарушение «режима самоизоляциии» (статья 3.18.1 КоАП Москвы), после чего отпустили из полиции.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовали освободить задержанных журналистов.

RFI ранее сообщало о том, что в мае в Москве были арестованы Владимир Воронцов и Игорь Худяков — администраторы правозащитного проекта «Омбудсмен полиции», созданного для отстаивания трудовых прав рядовых сотрудников МВД. На создателя паблика, бывшего полицейского Владимира Воронцова завели два уголовных дела — о вымогательстве и распространении порнографии. Бывший сотрудник ФСИН Игорь Худяков проходит по делу о порнографии. Владимир Воронцов называет уголовное преследование сфабрикованным. Сотрудники МВД поддержали его в соцсетях.

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