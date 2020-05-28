29 мая москвичам представят карту расписания прогулок.

Интерактивная карта появится на сайте мэрии mos.ru. Жители смогут увидеть, к какой группе отнесен их дом, а также информацию о датах, днях недели и времени для прогулок. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

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Как рассказали в ведомстве, жилые дома в Москве будут поделены на шесть групп. Горожане смогут ввести в специальном поле свой адрес и увидеть, к какой из них отнесен дом. При наведении курсора на дом на карте появится информация о датах и днях недели для прогулок. Ведомство уточнило, что на карте будут также отмечены закрытые для прогулок места.

Накануне мэр Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Вместе с тем, ряд ограничений был снят. Согласно новым правилам, с 1 июня москвичам разрешили выходить на прогулки, но не более трех раз в неделю. Гулять без специального пропуска можно будет с 09:00 до 21:00 ограничив радиус прогулок двумя километрами от дома.

Санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины. Об этом в четверг, 28 мая, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим», – сказал он.

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