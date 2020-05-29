В Москве и Петербурге десятки человек задержали на пикетах за освобождение Ильи Азара

Во второй раз за два дня были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

В Москве и Петербурге 29 мая возобновились задержания активистов, требующих освободить арестованного журналиста Илью Азара. По данным «ОВД-Инфо», не менее 35 человек задержаны на одиночных пикетах. Среди задержанных — муниципальные депутаты и журналисты.

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UPD: Журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из полиции без составления протоколов.

В пятницу, 29 мая, у здания МВД на Петровке в центре Москвы возобновились одиночные пикеты с требованием освободить Илью Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.

Еще утром был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, вышедший к зданию на Петровке, 38 с плакатом «Свободу Илье Азару. Нет политическим репрессиям». Вместе с депутатом задержали его помощницу Марию Чуприну и активиста Вадима Самолкина.

Затем, во второй половине дня, задержания возобновились. Причем полицейские уводили в автозак не только людей с плакатами, но и всех, кто был на месте событий. Так, во второй раз за два дня были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они сообщили, что не стояли в пикете и показали полицейским пресс-карты. В общей сложности на Петровке задержали около 30 человек. Среди них муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Русакова, Андрей Морев, а также экс-фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, сообщает Avtozak LIVE. Еще одного муниципального депутата Александра Нахимсона задержали у здания управы Хамовников и доставили в ОВД «Хамовники». Он стоял в одиночном пикете в поддержку Ильи Азара.

Один из задержанных Денис Мищенко пожаловался на плохое самочувствие в автозаке. К нему приехала «скорая». «ОВД-Инфо» писал, что сначала полицейские не реагировали на его просьбы о помощи. По некоторым данным, активиста ударили головой об автозак. Он жаловался на боль в голове и тошноту.

Ряд активистов (Никита Чирков, Максим Леонов, Дмитрий Анисимов, Павел Иванкин) были задержаны у Гостиного двора в Петербурге. Их привезли в отдел полиции, сообщает телеграм-канал «ЯГражданин!»

В этот же день, 29 мая, Мосгорсуд освободил из-под ареста активиста Виктора Немытова. За пикет в его поддержку (а также в поддержку основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова) 26 мая у здания МВД на Петровке задержали Илью Азара.

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