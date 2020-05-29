Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали у здания МВД на Петровке

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина в пятницу, 29 мая, задержали у здания МВД на Петровке, 38, куда он вышел с одиночным пикетом в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

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29 мая у здания МВД на Петровке задержаны также помощница Митрохина Мария Чуприна и активист Вадим Самолкин.

Сергей Митрохин стоял с плакатом «Свободу Илье Азару. Нет политическим репрессиям». Его доставили в ОВД «Тверской». По информации «ОВД-Инфо», на депутата составляют административные протоколы о нарушении режима самоизоляции и нарушении правил проведения пикетирования.

29 мая на сайте главного управления МВД по Москве опубликовали предупреждение о «недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности». Таким образом, в полиции считают одиночные пикеты «несанкционированными публичными мероприятиями».

26 мая у здания МВД на Петровке, 38 был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, вместе с другими активистами, вышедшими на одиночные пикеты в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд 28 мая назначил ему 15 суток ареста. В тот день в Москве коллеги Азара, журналисты, провели одиночные пикеты в его поддержку. Они были задержаны.

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