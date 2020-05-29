На основателя «Омбудсмена полиции» завели еще два уголовных дела

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели еще два уголовных дела — снова о вымогательстве и распространении порнографии. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.

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Васенин сообщил, что 27 мая на Воронцова завели еще одно дело о вымогательстве. По его словам, в полицию обратилась некая женщина, рассказавшая, что Воронцов в переписке «вынудил» ее отправить личные интимные видеозаписи, а затем требовал с нее 30 тысяч рублей, угрожая выложить их в интернет. Женщина перевела Воронцову 30 тысяч, рассказывают в полиции.

Ранее Воронцову вменили вымогательство в особо крупном размере. Он якобы шантажирвал знакомого полицейского, вымогая у него 300 тысяч рублей за непубликацию фото личного характера. Фото в итоге было опубликовано. Воронцов называл это обвинение сфабрикованным.

Экспертиза признала опубликованные снимки порнографическими. 28 мая по факту их публикации на Воронцова завели дело о распространении порнографии.

Другое дело о порнографии на основателя «Омбудсмена» полиции завели 22 мая. Заявительницей по нему проходит также неизвестная женщина. По этому делу был арестован администратор паблика, бывший сотрудник ФСИН Игорь Худяков.

Владимир Воронцов — майор МВД в отставке, в полиции служил до сентября 2017 года. В феврале того же года создал во «Вконтакте» паблик «Омбудсмен полиции», ставший неформальным ведомственным профсоюзом. Воронцов начал быстро набирать популярность среди полицейских. В группе изобличают ущемления прав рядовых сотрудников и системные проблемы в МВД, публикуют анонимные жалобы. Страница «Омбудсмен полиции» в «ВК» насчитывает почти 400 тысяч подписчиков, многие из них — действующие работники силовых структур. У правозащитного проекта есть и другие страницы в соцсетях.

14 мая в квартире Воронцова уже проводили обыск по делу о распространении «заведомо ложной информации» о коронавирусе. Речь идет о публикации в группе о том, что курсантов и офицеров в институте ФСБ России в Петербурге, где 70% личного состава заражены коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. В Следственном комитете утверждают, что в этом институте заболевших COVID-19 не выявили. По этому делу Воронцова после допроса отпустили в качестве свидетеля.

Сотрудники МВД анонимно или открыто поддержали Воронцова. Они устроили в соцсетях флешмоб: выкладывают фотографии с хештегом #СвободуВоронцову.

26 мая у здания МВД на Петровке, 38 был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, вместе с другими активистами, вышедшими на одиночные пикеты в поддержку Воронцова. Суд 28 мая назначил ему 15 суток ареста. В тот день в Москве коллеги Азара, журналисты, провели одиночные пикеты в его поддержку. Они были задержаны.

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