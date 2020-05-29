Оперативный штаб сообщил о 232 умерших от COVID-19 в России за сутки

Оперативный штаб 29 мая сообщил о 232 умерших от COVID-19 в России за сутки

За минувшие сутки в России 232 человека скончались от COVID-19. Это наивысший показатель числа летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Такие данные в пятницу, 29 мая, приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Больше всего скончавшихся за день в Москве (76 человек) и в Дагестане (50 человек). За ними следуют Подмосковье и Санкт-Петербург.

Предыдущий наивысший суточный показатель по летальным исходам (174 умерших) зафиксировали 26 и 28 мая. Общее число умерших от COVID-19, в России, по официальным данным, составило 4374 человека.

За минувшие сутки в стране выявили еще 8572 случая заражения. Всего зафиксировано более 387 тысяч случаев инфицирования. За весь период эпидемии по выздоровлению от COVID-19 из больниц выписано почти 160 тысяч пациентов.

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