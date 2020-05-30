В Москве третий день подряд задерживают участников одиночных пикетов у главка МВД

В Москве третий день подряд продолжаются одиночные пикеты в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. Полиция задерживает всех участников. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает проект «ОВД-Инфо».

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По данным «ОВД-Инфо», перед Главным управлением МВД на улице Петровка, 38 полицейские задержали муниципальных депутатов Андрея Морева, Елену Филину, Дмитрия Зеленова, Наталью Ремизову, активиста Дмитрия Кисиева, сотрудника «ОВД-Инфо» Леонида Драбкина и бывшего члена СПЧ и преподавателя ВШЭ Илью Шаблинского.

Накануне в Москве и Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержали не менее 35 человек. Участники пикетов — в основном журналисты и муниципальные депутаты — протестуют против ареста на 15 суток своего коллеги Ильи Азара, который, в свою очередь, выходил на пикеты в поддержку арестованного Владимира Воронцова, автора телеграм-канала «Омбудсмен полиции».

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