В психдиспансере якутского шамана Габышева признали опасным для окружающих

Медкомиссия психиатрической больницы в Якутске, куда 12 мая насильственно госпитализировали шамана Александра Габышева, признала его опасным для окружающих и для него самого. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

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«В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих», — рассказал правозащитник.

Ранее Прянишников рассказывал RFI, что комиссия (в которую вошли лечащий врач Габышева и еще три специалиста) пришла в одиночную палату к шаману 21 мая. По словам правозащитника, врачи настоятельно предлагали ему поменять свои планы по поводу запланированного на июнь похода и скорректировать взгляды на ситуацию в стране. Прянишников добавил, что Габышеву дают некие препараты, от которых клонит в сон. Сам пациент не знает, что это за лекарства.

Габышева насильственно поместили в республиканский психиатрический диспансер 12 мая. В психбольницу его увезли силой сотрудники ОМОНа, которые перед этим штурмовали его дом. Сначала сообщалось, что Габышева поместили в обсерватор по коронавирусу, но затем выяснилось, что в психдиспансере нет обсерватора. Все тесты самого Габышева, его сестры и ее детей на COVID-19 отрицательные, сообщил Прянишников. Он отметил, что из одиночной палаты Габышева 29 мая перевели в обычную.

Алексей Прянишников 25 мая сообщил RFI о подаче заявления в ЕСПЧ с требованием принять срочные меры для освобождения Габышева. Юристы считают, что Габышев был помещен в психоневрологический диспансер незаконно — без собственного согласия и без согласия его законных представителей.

Юристы, помогающие Габышеву, подали административный иск в Якутский горсуд о признании незаконной его госпитализации и о немедленном освобождении. Заседание назначено на 3 июня.

Якутский шаман Александр Габышев дважды отправлялся в поход из Якутска в Москву, чтобы «изгнать» из Кремля Владимира Путина. Первый раз его задержали в сентябре 2019 года на границе Бурятии и Иркутской области. Тогда против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Второй свой поход Габышев начал в декабре 2019 года, но его задержали через два дня.

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