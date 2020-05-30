Лавров рассказал о 25 тысяч россиянах, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о 25 159 российских гражданах, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 30 мая, на совещании постоянных членов Совета безопасности, добавив, что речь идет о «выверенных со всех сторон» списках.

Реклама Читать далее

Как заявил Сергей Лавров, слова которого приводит агентство «Интерфакс», решение о вывозе россиян принимаются «с учетом эпидемиологический обстановки».

По словам главы российского МИД, с 18 марта власти вывезли из-за рубежа более 240 тысяч своих граждан, которые остались за рубежом после введения в России ограничений на международные рейсы. 6 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила Русской службе RFI, что за границей остаются около 30 тысяч россиян, которые не смогли вернуться домой. Тем, кому МИД не предложил помощи в возвращении на родину, Захарова предложила «терпеть».

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью закрыла международное авиасообщение. После этого на территорию страны могли прибывать только так называемые «вывозные рейсы», организованные специально для возвращения россиян из-за границы. Как рассказывала Русская служба RFI, из Франции первый такой рейс вылетел 19 мая, и мест на нем хватило не всем желающим. Второй вывозной рейс из Парижа вылетел 29 мая.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться