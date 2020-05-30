Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тысячам человек

За последние сутки в России выявили 8 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Официально за сутки скончался 181 человек с подтвержденным Covid-19.

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Общее число выявленных случаев в России достигло 396 575 человек. Общее количество жертв эпидемии возросло до 4 555 человек. Однако в статистику смертности от Covid-19 в России не попадают те, у кого не было подтвержденного теста, а также те, у кого были сопутствующие заболевания.

По данным оперативного штаба, за последние сутки выздоровели 8212, общее число излечившихся от Covid-19 составляет 167 469 человек. Идет ли речь о выписанных из больницы, или в статистику выздоровевших попадают и пациенты, получавшие амбулаторную помощь, в оперативном штабе не уточняют.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+2367), в Подмосковье (+735), в Санкт-Петербурге (+365), в Нижегородской (+289) и Свердловской (+261) областях. По показателю смертности в первой тройке российских регионов находятся также Москва и Московская область, на третьем месте — республика Дагестан.

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