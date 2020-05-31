В Москве на одиночных пикетах задержали адвокатов

В Москве четвертый день подряд продолжаются задержания участников одиночных пикетов. В воскресенье, 31 мая, возле здания Следственного комитета были задержаны несколько адвокатов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку своих коллег. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо».

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Были задержаны адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин и Дмитрий Захватов. Также полиция задержала и других участников пикетов — автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, активиста Сергея Десницкого, автора телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максима Кондратьева и координатора юридической помощи «ОВД-Инфо» Екатерину Селезневу.

Адвокаты решили провести одиночные пикеты в поддержку своих коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, которых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. 31 мая в России отмечается профессиональный праздник работников адвокатуры.

Полиция объясняет задержания тем, что одиночные пикеты нарушают режим самоизоляции. Накануне были задержаны несколько человек, вышедших на одиночные пикеты к главному управлению московской полиции в знак солидарности с арестованным на 15 суток журналистом Ильей Азаром.

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