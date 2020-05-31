Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый российский препарат от коронавируса «Авифавир». Об этом в субботу, 30 мая, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Лекарство, которое сейчас проходит последний этап клинических исследований, будет применяться только в больницах и не поступит в открытую продажу: как рассказали в РФПИ, оно может вызывать серьезные побочные эффекты у беременных женщин.

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Согласно информации, распространенной РФПИ, «Авифавир» показал высокую эффективность во время клинических испытаний. C 2014 года под названием «Фавипиравир» он применяется в Японии при лечении тяжелых форм гриппа. Однако там власти пока отказались одобрить его использование при коронавирусной инфекции. Как сообщает Kyodo News, эффективность препарата во время первых испытаний в Японии посчитали недоказанной.

Российский Минздрав одобрил использование «Авифавира» как средства от коронавируса всего за несколько месяцев. Разрешение на проведение клинических испытаний препарат получил в конце апреля. После в ведомстве отметили, что результаты исследований кажутся «обнадеживающими». 23 мая представители министерства заявили о планах сократить срок выхода лекарства от COVID-19 на рынок.

Как уточнили в Фонде агентству «Интерфакс», в свободную продажу препарат не поступит и будет применяться только в больницах. Его прием при беременности может представлять угрозу для жизни ребенка.

Во Франции в качестве препарата от коронавируса в тяжелых случаях ранее использовали гидроксихлорохин, который обычно применяют против малярии. После публикации в медицинском журнале The Lancet исследования, которое вызвало полемику в профессиональном сообществе, врачам запретили давать его пациентам для лечения коронавирусной инфекции. По мнению авторов доклада, у принимающих гидроксихлорохин чаще встречались проблемы с сердцем. Применение препарата повышало риск летального исхода COVID-19.

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