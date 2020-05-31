Почему отдельная колбаса называлась отдельной?

Поскольку ответа на вопрос о колбасе читатель не найдет даже на просторах все еще вольного интернета, начать придется издалека.

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В мире есть люди, одновременно облеченные властью и становящиеся объектом нападок и даже травли со стороны, прямо скажем, каких-то мосек пера. В России сейчас эта гонимая троица — патриарх РПЦ Кирилл, бесогон Н. Михалков и президент РФ В. Путин. Сейчас, несмотря на номинальную безраздельную власть первого над крупнейшей из российских конфессий, второго — над культурным пространством России и всего бывшего СССР, а третьего — вообще над всем, критика всех троих становится все более беспардонной.

Стоит кому-нибудь из них заикнуться о чем-то выстраданном, как появляются зоилы. И подвергают владык духа и материи глумливой критике. Некоторые бойкие артисты позволяют себе даже пародировать их в скетчах и стендапах.

Иногда эти зоилы добиваются успеха.

Одним не понравился новейший храм воинской славы, и установленный-то даже не в Москве, а где-то у черта на рогах — в дальнем Подмосковье, но украшенный, видите ли, не так! Мозаики с портретами не только усопшего Сталина, но и живых пока еще министров, сенаторов и президентов, под давлением общественности сколотили.

Другим не понравилось признание Никиты Михалкова, что боится тот не столько пандемии, сколько — под видом лечения — массового чипирования и биллогейтизации населения России. И вот подтверждение страшных подозрений мастера камеры и дубля: выпуск «Бесогона» запрещен к передаче посредством изобретения Владимира Козьмича Зворыкина!

Но куда пошел Михалков? Молиться за обидевших его высших чиновников в свой придворный храм? Нет же, Бесогон пошел на поклон к конкурентам Гейтса, в ненавистный всем честным патриотам ютуб. Почему же не каяться по монастырям? А вдруг сам Никита Сергеевич Бесогон уже чипирован зловредной американской закулисой. Когда именно случилось чипирование Михалкова, мы не знаем, но оно налицо, и честный мастер пытался предупредить вас, ироды! А вы — насмешничать, глумиться.

Но все эти нападки — ничто по сравнению с насмешками над главой государства, объявившим Россию «отдельной цивилизацией». Некоторым не понравилось, что Россию якобы вычеркивают из современного глобального мира и отводят на запасные пути станции Москва-Сортировочная. Нашлись горячие головы, которые заерзали-заерничали, переводя это понятие «отдельности» обратно на греческий язык политической мысли, который называет отдельного от остального общества человека «идиотом». А это, знаете ли, уже слишком. Как нередко бывает, слово это — «отдельная цивилизация» — употреблено ведь не в его русском (старом и новом), а в советском идейном значении.

Первое объяснение для «отдельной цивилизации» восходит к ранней истории СССР, когда Н. И. Бухарин провозгласил, а Сталин перехватил у него, лозунг возможности построения социализма в одной, отдельно взятой, стране. Глумясь над западными наблюдателями, и даже над умиравшим Лениным и над идеей Троцкого о перманентной революции, Бухарин в 1924 году так карикатурно изобразил представление западных социал-демократов о России: «Полуазиатская страна, соответствующие классовые отношения которой находят свое выражение в колоссальном числовом перевесе крестьянства; пролетариат плавает, как муха, в крестьянском молоке, и этот пролетариат-муха, поставленный перед слоном-крестьянином, не может проделать никакой коммунистической революции. Гиря крестьянства тянет все сильнее, эта гиря и решает вопрос о характере русской революции».

По мысли интеллигентных товарищей Ленина, Бухарина и Сталина, мелкобуржуазная стихия крестьянства, это его гнусное желание извлечь выгоду из обработки земли и выращивания буквально из ничего — из воздуха, земли и воды — продуктов питания для героического пролетариата, эта мелкобуржуазная стихия должна быть сметена с лица нашей советской земли точно так же, как мы только что извели сословия мироедов — царя и дворян, духовенство и помещиков.

Сталин принял эти слова всерьез, прикончил старое русское крестьянство и обеспечил победу социализма в одной, отдельно взятой стране, превратив СССР, действительно, в отдельную цивилизацию.

В позднесоветское время эпитетом «отдельный» пользовались в двух случаях, которые даже соединены в одном поэтическом тексте (есть и другие варианты этого во многом загадочного четверостишия):

На отдельных, свет, мужчинах

Видим модные трусы,

А в отдельных магазинах

Нет отдельной колбасы.

***

Почему колбаса «отдельная», никто до сих пор не знает.

Но вот политически в поздние советские годы под «отдельным» понимали повсеместно распространенное, но выдаваемое за исключение.

Говорили «в отдельных случаях», а имели в виду — «повсюду».

Говорили «отдельные товарищи думают», а имели в виду «все понимают».

Вот и теперь говорят, например, что есть отдельные мелкие и средние предприниматели, нарушающие наш советский закон, а имеют в виду, что все они — жулики, потому что живут и получают свои доходы, не желая делиться с хозяевами жизни.

Поэтому, товарищи, гораздо удобнее будет, если всеми потоками средств будет мудро управлять небольшая группа надежных, проверенных товарищей. Вроде сказочного нефтяника Сечина Игоря Ивановича, распростершего лучи своего добычливого гения аж до заокеанской Венеcуэлы. А владыка космоса — товарищ Рогозин Дмитрий Олегович? Неужели он уступит кому-нибудь в способности силой одной только мысли о первенстве СССР обеспечить глубочайшую отдельность улетающих в межзвездное пространство колбас?

А во главе всего вот уже два десятилетия стоит главный провозвестник отдельности цивилизационного пути России — ее безальтернативный президент с немнущимся и негнущимся рейтингом. Только одно, пожалуй, должно смутить сторонников идеи «отдельности» нашей цивилизации.

А что если В. В. Путин имел в виду, в свойственной ему манере, наоборот, объявить современную Россию — неотъемлемой частью мировой цивилизации? Разве не этого требует наш советский этикет — говорить одно, имея в виду совсем другое?

Согласно сталинской конституции 1936 года в СССР было построено государство рабочих и крестьян. С прослойкой интеллигенции, которая не поймешь что от чего отслаивала — не то крестьян от рабочих, не то рабочих от партийного авангарда.

А что было на деле? А на деле всем рулила как раз прослойка самоназначенного авангарда, а у колхозничков-то даже паспортов не было. Иначе говоря, крестьяне не были гражданами государства рабочих и крестьян — Советской России — аж с 1929 года до самого начала ее, Советской России, заката. Паспорта колхозникам начали выдавать только в 1976 году — и выдавали до 1981 года.

Все колхозники Союза ССР были до конца 1970-х годов крепостными холопами советского государства на барщине. Некоторые крестьяноведы говорят, что и закатилась эта наша отдельная советская цивилизация не столько потому, что нефть подешевела и дружба народов течь дала, сколько потому, что крестьянам эта самая советская власть не давала накормить ни себя, ни остальной народ.

Но как только мелкобуржуазной стихии дали вздохнуть, как только накрылась отдельная цивилизация, пошла в рост отдельная колбаса. И да — она затмила своим нездешним ароматом портяночный смрад отдельной советской цивилизации.

Я уверен, товарищи, что наш вождь и учитель просто оговорился. Я бы назвал эту его оговорку «оговоркой по Микояну». Вместо «отдельная цивилизация» следует читать «отдельная колбаса»!

Будет хлеб — будет и песня! — эти слова, вложенные кем-то в уста ныне покойного Леонида Ильича Брежнева, вселяют в нас уверенность: мы остаемся частью мировой цивилизации. Да, немного на отшибе. Главное, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, нáчать! А нáчать можно и с отдельной. Лишь бы она была колбасой, а не цивилизацией.

А там, глядишь, и любительская подтянется — она ж псевдоним Мортаделлы. Будете хорошо себя вести, и с фисташками.

А за нею — и свет-докторская, псевдоним колбасы Лионской, подтянется.

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