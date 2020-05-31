С середины июня поезда во Франции начнут ходить в обычном режиме

По данным SNCF, для окупаемости скоростных поездов TGV требуется продать от 60 до 80% билетов.

Во Франции с середины июня отменят обязательное соблюдение дистанции между пассажирами в поездах, которые сейчас вынуждены ходить полупустыми. Об этом в воскресенье, 31 мая, объявил госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари. Обязательное ношение масок в общественном транспорте сохранится.

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С середины июня правило, по которому французский оператор железных дорог SNCF мог продавать не более 50% мест в поездах, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами, будет отменено. Таким образом французы смогут отправиться в отпуск внутри страны, а железнодорожная компания перестанет нести убытки.

Ранее власти отказались вводить ограничения по заполняемости салонов пассажирских самолетов. Авиакомпании заявили, что если рейсы будут выполняться только с 50% заполняемостью, то они станут убыточными. По данным SNCF, для окупаемости скоростных поездов TGV требуется продать от 60 до 80% билетов, в зависимости от класса поезда.

Ношение масок в общественном транспорте остается обязательным, уточняют в правительстве. Также в Париже и столичном регионе сохранится ограничение на пользование городским транспортом в утренние и вечерние часы пик. Как минимум до 22 июня парижанам нужно будет иметь справку, чтобы проехать в это время в электричке, метро, трамвае или автобусе.

В середине мая премьер-министр Франции объявил, что если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации, то французы смогут поехать в отпуск в июле и в августе. Французское правительство пообещало компенсировать полную стоимость бронирований во Франции, если французы не смогут воспользоваться ими в случае ухудшения ситуации.

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