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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

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Доктор Ислам Мурадов из городской клинической больницы номер 15 в Москве.
Доктор Ислам Мурадов из городской клинической больницы номер 15 в Москве. REUTERS - Maxim Shemetov
RFI

За последние сутки в России выявили 9 268 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Официально за сутки умерли 138 человек с подтвержденным COVID-19.

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Общее число выявленных случаев в России достигло 405 843 человека. Общее количество жертв эпидемии возросло до 4 693 человек. Однако в статистику смертности от COVID-19 в России не попадают те, у кого не было подтвержденного теста, а также те, у кого были сопутствующие заболевания.

По данным оперативного штаба, за последние сутки выздоровели 4 414 человек, общее число излечившихся от COVID-19 составляет 171 883 человека. Идет ли речь о выписанных из больницы, или в статистику выздоровевших попадают и пациенты, получавшие амбулаторную помощь, в оперативном штабе не уточняют. С начала эпидемии в России провели более 10,6 млн тестов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+2 595), в Подмосковье (+757), в Санкт-Петербурге (+369), в Нижегородской (+301) и Свердловской (+265) областях. По показателю смертности в первой тройке российских регионов находятся также Москва и Московская область, на третьем месте — республика Дагестан.

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