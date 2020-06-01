«Безупречная дата»: Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Президент России Владимир Путин 1 июня назначил на 1 июля «общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию. Эти поправки среди прочего обнуляют его предыдущие президентские сроки и позволяют ему еще дважды баллотироваться в президенты после 2024 года. ЦИК предлагает растянуть голосование на неделю.

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Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой, высказанное на виртуальной встрече рабочей группы по поправкам. «Оптимальным днем» для голосования, как заявила Памфилова, стало бы 1 июля, «если (главный санитарный врач) Анна Юрьевна Попова вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации».

«Действительно, 1 июля смотрится как день вполне походящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, — ответил Владимир Путин. — С юридической точки зрения, эта дата является безупречной. Если сегодня объявить, что голосование пройдет именно в этот день — (за) 30 суток — это даст людям возможность еще раз вернуться ко всем поправкам, (…) определить свое отношение к сделанным предложениям. И второе — на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас еще целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации».

Путин на совещании спросил у министра просвещения Сергея Кравцова, не помешает ли голосование 1 июля проведению ЕГЭ в школах. Со слов Путина, Кравцов подтвердил, что голосование никак не помешает. И даже наоборот — поможет затем при организации ЕГЭ, учитывая, что школьные помещения перед этим оборудуют для голосования.

Голосование во время пандемии: отметить «победу над вирусом»

Основным принципом «общероссийского голосования» в условиях эпидемии глава ЦИК Элла Памфилова назвала «рассредоточение людей во времени и пространстве». По ее словам, на избирательном участке будет около восьми человек в час. Памфилова предложила также позволить россиянам голосовать не только 1 июля, но и в течение шести дней до официального дня «общероссийского голосования». То есть в общей сложности в течение недели. Это она объяснила желанием минимизировать контакты, избежать очередей и заражений.

Таким образом, досрочное голосование может начаться 25 июня — на следующий день после парада Победы, тоже перенесенного на более поздний срок из-за коронавируса. Власти «рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив», — отмечал источник издания «Ведомости», близкий Кремлю. Другой собеседник газеты, близкий к администрации президента, говорил, что власти хотят отметить «победу над вирусом», и на этом фоне провести голосование в Конституцию.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал требования санитарной безопасности. Так, на участках будет обязательно ношение масок и перчаток, всех избирателей должны обеспечить одноразовыми ручками. На входе в участки избирателям будут мерять температуру, участки обеспечат местами для дезинфекции рук и дезинфекционными ковриками для ног.

В условиях пандемии Памфилова предложила голосовать как «традиционным» способом (в школах), так и во дворах школ или на придомовых территориях. По ее словам, «мобильные участки» сформируют по заявкам самих избирателей. На дому в этот раз проголосовать смогут не только маломобильные, пожилые люди, но и те, например, кто не хочет «покинуть больного родственника или маленьких детей», но хотят отдать свой голос. При этом никто из членов комиссий и наблюдателей в саму квартиру заходить не будут, добавила Памфилова.

«Не более чем в двух-трех регионах», возможно, будет проходить дистанционное электронное голосование. «И мы будем широко использовать нашу гордость, наше изобретение, „Мобильный избиратель“, что позволяет с людей снять все барьеры», — отметила она. Памфилова несколько раз заверила, что голосование будет происходить «при тотальном общественном наблюдении».

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что ЦИК предложил значительно упростить порядок проведения голосования. Для получения бюллетеня избирателю достаточно будет расписаться, члены избиркомов не будут вписывать паспортные данные. А для голосования досрочно или на дому больше не нужна будет «уважительная причина», что подтвердила Элла Памфилова.

Более 214 тысяч человек подписали петицию с призывом к Совету Европы провести срочную правовую экспертизу поправок. Комиссия по мониторингу ПАСЕ решила направить запрос в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву, уполномоченный проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку.

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