В Москве возобновились задержания на одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара

В понедельник, 1 июня, у здания МВД на Петровке и у Мосгорсуда задержали активистов на одиночных пикетах за освобождение журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Среди задержанных 1 июня оказались редактор «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев, бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, координаторы «Открытой России» Татьяна Усманова и Алина Данилина, депутат Мосгордумы, глава фракции «Яблоко» Максим Круглов и другие. Корреспондент «Новой газеты» сообщает, что задержаны не менее девяти человек.

Позже, после задержания, из автозака выпустили Максима Кондратьева, у которого была пресс-карта, и Максима Круглова, имеющего депутатскую неприкосновенность.

При задержании полицейские говорили активистам, что они нарушают указ мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент «Новой».

Сообщается также о задержаниях у Гостиного двора в Петербурге.

Ранее 1 июня возле Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара. Тем временем Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара на 5 июня.

28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. В последующие дни у здания на Петровке, 38 не прекращались одиночные пикеты за освобождение Азара и задержания их участников.

29 мая на сайте главного управления МВД по Москве опубликовали предупреждение о «недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности». Таким образом, в полиции считают одиночные пикеты «несанкционированными публичными мероприятиями».

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