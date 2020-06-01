За сутки в России выявили еще 9 035 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили еще 9 035 случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

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С начала эпидемии в России было зафиксировано 414 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, за сутки выздоровели еще 3994 пациента, 2060 из них проходили лечение в московских больницах. За все время наблюдения, по официальным данным, вылечились 175 877 человек. Также отмечается, что с начала эпидемии в России было проведено более 10,9 миллионов тестов на COVID-19.

За прошедшие сутки от последствий заражения скончались еще 162 человека, 76 из них — в Москве. Таким образом, количество летальных исходов возросло до 4 855.

В субботу, 30 мая, Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что министерство здравоохранения зарегистрировало первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир». Лекарство проходит последний этап клинических исследований и будет применяться только в больницах.

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