Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила хищение 129 млн рублей

Третья комплексная экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что стоимость проекта «Платформа» почти на 129 миллионов рублей превысила субсидию министерства культуры. Эксперты огласили свои выводы 1 июня на заседании Мещанского суда Москвы, сообщает «Интерфакс».

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Повторная экспертиза установила, что на проект «Платформа» студия Кирилла Серебренникова потратила 87,5 млн рублей, а всего проекту выделили 216, 5 млн. Таким образом, ущерб для госбюджета мог составить почти 129 млн.

Портал Business FM отмечает, что определить сумму всех затрат «Седьмой студии» эксперты не смогли из-за отсутствия в деле всей бухгалтерской отчетности.

В августе прошлого года вторая комплексная экспертиза показала, что затраты на театральный проект масштаба «Платформы» даже превышают субсидию министерства культуры. Эксперты тогда оценили затраты на проект такого масштаба в 300 млн рублей с учетом налогов (либо 260 млн без учета налогов). Таким образом, по сути, эксперты пришли к выводу что подсудимые не похитили, а сэкономили бюджетные деньги.

Защита намерена опротестовать экспертизу на следующем заседании 5 июня. Адвокат Ирина Поверинова, защищающая по «театральному делу» директора РАМТ Софью Апфельбаум назвала эту экспертизу «ангажированной, неквалифицированной и бестолковой». «Мы написали возражения, будем вызывать в суд экспертов», — сказала адвокат.

Третью экспертизу назначили по ходатайству обвинения. За искусствоведческую часть экспертизы отвечали замдиректора МХАТ им. Горького Елена Баженова и театральный критик Ольга Королева (пишет под псевдономом Ольга Галахова).

Адвокаты фигурантов дела утверждают, что Баженову и Галахову привлекли для исследования неправомерно. Адвокат бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Ксения Карпинская отметила в комментарии Business FM, что у Елены Баженовой «нет никакого образования в области оценки», а кроме того, с сентября 2019 года она работает в МХАТ им. Горького в Москве, который напрямую подчиняется Минкульту. Сама Баженова зависима от его руководства, говорит адвокат.

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов утверждает, что театрального критика Галахову тоже нельзя считать объективной, «поскольку она является сотрудником, косвенно подчиненным потерпевшему и министру культуры».

Обвинение заявляет о хищении «Седьмой студии» 133 млн рублей, выделенных министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Обвиняемые и свидетели настаивают, что все деньги тратились на спектакли.

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