ЦИК предложила значительно упростить голосование по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает значительно упростить правила «общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию, утвержденные 20 марта. Об этом 1 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный документ.

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Для получения бюллетеня избирателю достаточно будет расписаться, сообщает «Коммерсантъ». Члены избиркомов не будут вписывать паспортные данные. Сейчас в списки избирателей вносят только фамилию, имя и отчество, а паспортные данные вписывают в них члены избиркомов, когда избиратель приходит на участок и показывает паспорт. Это «двойная проверка», усложняющая возможность фальсификаций.

Как пишет «Коммерсант», речь идет только о предложении ЦИК. Но по информации издания «Тайга.инфо», избиркомы уже начали формировать списки избирателей по новым правилам. В них заранее пропечатывают не только имя, но и паспортные данные.

Согласно новым правилам, для досрочного или надомного голосования уже не потребуется «уважительная причина» — отпуск, болезнь, уход за ребенком и так далее. Территориальные комиссии смогут организовывать голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования и в «иных местах», пишет «Коммерсантъ». «Оно также может проводиться в период, который начинается за шесть дней до голосования, но не должно совпадать со временем работы участковых комиссий», — пишет издание. К территориям общего пользования относятся, например, улицы, набережные, скверы и бульвары.

В связи с эпидемией коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесли с 22 апреля на неопределенный срок. По данным ряда СМИ, голосование могут назначить на начало июля. Предлагаемые поправки позволят Владимиру Путину еще дважды избираться в президенты после 2024 года.

Против изменения Конституции высказались сотни российских ученых, юристов, журналистов и писателей. «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму», — говорится в открытом письме.

Более 214 тысяч человек подписали петицию с призывом к Совету Европы провести срочную правовую экспертизу поправок. «Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов. Но самое главное — они включают в себя обнуление срока президентских полномочий действующего главы государства, позволяя ему вновь избираться на два 6-летних срока после более чем 20-летнего пребывания у власти. Этим будет попран фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти», — говорится в петиции, инициаторами которой выступили российские юристы и правозащитники.

Комиссия по мониторингу ПАСЕ решила направить запрос в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву, уполномоченный проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку.

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