В Екатеринбурге СОБР застрелил 27-летнего мужчину при штурме квартиры: что об этом известно?

В ночь на 1 июня отряд Росгвардии быстрого реагирования (СОБР) провел спецоперацию в одном из жилых домов Екатеринбурга. В результате был убит 27-летний Владимир Таушанков, который якобы украл обои из соседнего магазина и заперся дома от полиции. Это ЧП вызвало большой общественный резонанс, в твиттере после него набрал популярность хештег #RussianLivesMatter.

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Трагический инцидент произошел вечером 31 мая. Сотрудники магазина отделочных материалов «Лео» рассказали Znak.com, что молодой человек пытался украсть обои и «напал на службу безопасности». За ним погнались двое мужчин. По словам очевидцев, у одного из них в руках была то ли совковая лопата, то ли ледоруб.

Портал Е1 опубликовал видео с камер видеонаблюдения, где видно, как Владимир убегает от двух мужчин, забегает в подъезд и садится в лифт, где пытается отдышаться. В руках у него нет обоев. Мужчины перед домом Владимира замедляют шаг и звонят кому-то. Сам Владимир не открыл полиции, пишет портал 66.ru.

Позднее полицейские привезли к нему отца. «Изнутри дверной проем оказался заклеен обоями. Это сбило с толку оперативников. Парню же хватило заминки, чтобы брызнуть в оперативников газом из баллона, затащить внутрь отца и захлопнуть дверь», — рассказал источник Znak.com, близкий местным силовым структурам. В квартире Владимир и Анатолий провели около полутора часов. Уже ночью полицейские вызвали Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), который взломал дверь и застрелил молодого человека.

Версии расходятся

Росгвардия прокомментировала трагический инцидент только 2 июня. Ведомство рассказало, что Владимир совершил в магазине «Лео» не кражу, а разбойное нападение, угрожал ножом персоналу. А после оказывал сопротивление полиции, выбежал на лестничную клетку с ножом и «применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику». Спецоперацию решили провести, так как от отца подозреваемого долгое время не было известий, «что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении».

«При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», — объяснили в Росгвардии. Отмечается, что в квартире Владимира нашли сумку с ножами и арбалетом.

Отец убитого выдвигает иную версию случившегося. Во-первых, он утверждает, что его сын ничего не крал. Владимир рассказал ему, что купил обои, после чего за ним погнались мужчины, которых он принял за бандитов. Полиции он не открыл, потому что боялся попасть в тюрьму.

Во-вторых, он уточнил, что его сын не стрелял в сотрудников СОБРа. «Они сразу стали ломать [дверь]. Когда он увидел, что стали врываться, [он] — видимо, с баллончиком был — нажал. И они стрелять начали сразу, убили его», — рассказал Анатолий. Пенсионер добавил, что просил вызвать скорую, но «никто не шевелился», хотя его сын какое-то время еще дышал. Что касается автомата, который сотрудники Росгвардии приняли за огнестрел, то, по словам отца, он был ненастоящий, страйкбольный.

Источник Znak.com, близкий силовым структурам региона, утверждает, что убитый Владимир Таушанков во время задержания находился в неадекватном состоянии и не отдавал полного отчета своим действиям.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет с требованием прояснить обстоятельства убийства мужчины во время спецоперации.

В твиттере после случившегося набрал популярность хештег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») по аналогии с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Пользователи соцсети пишут посты с этим хештегом о незащищенности перед силовыми структурами, о полицейском произволе.

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