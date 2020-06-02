Суд отправил шамана Габышева на принудительное лечение в психдиспансер

Якутский городской суд во вторник, 2 июня, удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева, называющего себя шаманом-воином. Об этом русской службе RFI сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

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Суд согласился с доводами диспансера, которые построены на заключении врачебной комиссии от 29 мая. Эксперты сделали вывод, что Габышев представляет опасность для окружающих и для самого себя. Сама комиссия была проведена еще 21 мая.

В числе доводов психоневрологического диспансера значится то, что Габышев страдает «переоценкой своей личности». Этот вывод основан на том, что шаман «призывает свергать законно избранную власть и изгнать Путина потому, что он демон», процитировал исковое заявление координатор «Правозащиты открытки».

«В заключении медкомиссии по минимуму применены медицинские термины, но по максимум приводятся данные о его мировоззрении, о критическом отношении к действующей власти, что, естественно, не может являться признаком психического расстройства», — говорит правозащитник.

Назвать диагноз, обозначенный в исковом заявлении, правозащитник не смог из-за врачебной и адвокатской тайны. Но, по его словам, диагноз «не является серьезным и тяжелым, требующим немедленной госпитализации». К тому же, в соответствии с Международной классификацией заболеваний (МКБ 10), указанные симптомы не соответствуют поставленному диагнозу. «Да и вообще они не могут ничему соответствовать. Как альтернативное от большинства мнение о власти можно считать психическим отклонением?», — продолжает правозащитник.

Диспансер должен был обратиться в суд с требованием принудительной госпитализации еще до 14 мая — с 12 мая у больницы было на это 48 часов. При этом диспансер утверждает, что Габышев до этого лежал в больнице добровольно. На суде шаман рассказал, что действительно подписал согласие, потому что боялся за родственников. При этом в самом иске диспансера говорится, что Габышева доставили в больницу полицейские, что противоречит принципу добровольной госпитализации, объясняет Прянишников. Правозащитник называет это «госпитализацией обманным путем». Он также отмечает, что Габышева госпитализировали только со второго раза, в первый раз 12 мая он отказывался, даже вышел из больницы, но его задержали неизвестные в штатском.

По словам Прянишникова, перед началом суда были задержаны трое свидетелей защиты — блогер Сергей Попов (Тихий), Виктория Постникова и экс-депутат якутского Госсобрания Сулустаана Мыраан. В момент задержания Габышева 12 мая они находились возле его дома и должны были выступить на суде. В связи с чем задержали свидетелей защиты — неизвестно. Прянишников предположил, что им вменяют нарушение самоизоляции.

По его словам, на суде выступила свидетельница со стороны диспансера, показания которой идут вразрез с тем, что указано в иске больницы. «Это врач, которая предлагала сдать ему биоматериал для тестов на коронавирус 12 мая. Она дала показания, что Габышев не угрожал применением насилия, не был агрессивен и тем более не применял насилия к ней. В своих показаниях она опровергает доводы, которые изложены в исковом заявлении», — отметил правозащитник.

Юристы, помогающие якутскому шаману обжалуют решение Якутского горсуда в апелляционной инстанции и намерены обратиться в ЕСПЧ. Они уже подавали в ЕСПЧ заявление с требованием принять срочные обеспечительные меры по этому делу. 3 июня суд в Якутске рассмотрит иск защиты Габышева с требованием признать незаконной его госпитализацию.

Тем временем за шамана заступила мэр Якутска Сардана Авксентьева, назвавшая его преследование «избирательной карательностью».

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